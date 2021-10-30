KAHRAMANMARAŞ (Habermetre) - Onikişubat Belediyesi +1 Farkla Projesinin Açılışını Gerçekleştirdi

Onikişubat Belediyesi down sendromlu çocuklar için hayırsever işadamı Alper Topçuoğlu'nun katkılarıyla yapımını tamamladığı Hamidiye Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Açılış programına Vali Ömer Faruk Coşkun, İçişleri Komisyon Başkanı ve Milletvekili Celalettin Güvenç, Milletvekili Ahmet Özdemir, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Kahramanmaraş Baro Başkanı Muhammet Burak Gül, hayırsever işadamı Alper Topçuoğlu ve ailesi, işadamı Fuat Tosyalı, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Programda konuşma yapan İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç şu ifadelerde bulundu.

"Down Sendromlular Derneği Başkanı Zeynep Hanım'ın anlatımlarıyla çok özel anlar yaşadık. Yol parke belediyeciliğini geçip artık marka şehirler vizyonu oluşturacak işler yapmamız lazım. Burada yapılan hizmet de böyle bir hizmet. Türkiye eski Türkiye değil. Belediyelerimizin gücü var, yetişmiş insan kaynağımız var. Bu çocuklarımıza emeği geçen herkese, Hanefi Başkanıma, İşadamı Alper Topçuoğlu'na ve Fuat Tosyalı'ya da çok teşekkür ediyorum. "

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ise şu şekilde konuştu.

"Özel çocuklarımız için özel bir eğitim ve özel bir hayır kurumu. Onikişubat Belediyesi'ne Alper Bey'e çok teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş'ın kabul buyurursanız fahri hemşehrisi olarak bu duygularımı paylaşmama vesile olduğunuz için çok teşekkür ediyorum.

Bu güzel açılışın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın ertesi gününe gelmiş olması da benim için çok anlamlı. Kuruluşun kadın erkek tüm kahramanlarını, 12 Şubat'ta kendilerini, imanlarını siper etmiş şehitlerimizi Aslanbeyi, Sütçü İmamı ve nicelerini rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Kahramanmaraş onların büyük fedakarlıkları üzerinde bugün Türkiye'ye örnek olacak nice projelerle gündeme geliyor.

Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. "

Başkan Mahçiçek ise şu ifadelerde bulundu.

"Eğitim her zaman önceliğimiz oldu. Belediyemiz fiziki olarak herşeyi yapabilecek güçte. Ama burası bizim için +1 önceliktedir. Çünkü orada özel çocuklarımızın eğitimi, rehabilitasyonu ve gelişimini sağlamak için yapılacak özel çalışmalar vardır. Biz bu projeden önce engelli bireyler için bir proje daha yaptık ve onu Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğümüze devrettik. Engelliler ve Down sendromlular için okul yaptık şimdi otizmliler için bir merkez yapacağız. Bugün bu açılışı yapmamıza katkısı olan Alper Topçuoğlu'na ailesine teşekkür ediyorum. Teşrifleriyle bizleri onurlandırdılar şereflendirdiler. Merkezimiz ailelerimize ve şehrimize hayırlı olsun. "

Down Sendromu Derneği Başkanı Zeynep Nur Yerhan Hanım ise şu ifadelerde bulundu.

"7 yıl önce başlattığımız sivil toplum çalışmamızın en büyük projesi olan yaşam merkezimizi ailelerimizle ve çocuklarıyla buluşturuyor olmanın mutluluğunu bizlerle paylaştığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Bir dernek binası olmayan, tek geliri sende birkaç sefer kermeslerden elde ettiği gelir olan küçük bir yapıyken bugün bölgenin en kapsamlı eğitim merkezindeyiz. Küçük çaplı çalışmaların neticesinde böyle büyük bir eğitim merkezine kavuşuyor olmanın altında yatan sebebin, gönülden gayret eden, bu gayretin en önemli özelliği samimiyet olan ve bu samimiyeti de fiili olarak ortaya koyan annelerdir diyebilirim. Tüm annelerimizi gönülden yürekten kutluyorum.

Projeyi ilk duyduğu andan itibaren tüm finansmanını üstlenen ve en kısa zamanda tamamlanması için imkanlarını seferber eden Alper Topçuoğlu huzurlarınızda ailelerimiz ve çocukları adına çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bu hayale bizimle ortak olduğunuz için bizi yalnız bırakmadığınız için tüm misafirlerimize, bugüne kadar maddi ve manevi katkı sunan ismini sayamadığım herkese çok teşekkürlerimi sunuyorum. Merkezimiz şehrimize ve çocuklarımıza hayırlı olsun. "

Protokol konuşmaları ardından Merkezi tanıtıcı sinevizyon gösterisi yapıldı. Down sendromlu öğrencilerden oluşan Mehteran takımı, ritim gösterisi ve Zeybek oyunu davetlilerden büyük alkış aldı.

Başkan Mahçiçek tarafından Avrupa Şampiyonu Down Sendromlular Futsal Milli Takımına kupa takdim edildi.

İçişleri Komisyon Başkanımız ve Milletvekilimiz Celalettin Güvenç, Sayın Vali Ömer Faruk Coşkun ve Başkan Mahçiçek, Alper Topçuoğlu'na Onikişubat Belediyesi tarafından yaptırılan anne babasının resminin mozaik tablosunu takdim ettiler.

Davetlilerin program sonrası merkezi gezmeleri ve bahçesine hatıra olarak fidan dikmeleriyle program noktalandı.

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