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Önderlerin İzinde - Aziz Mahmud Hüdayi

Habermetre - Haberler | Toplum
Önderlerin İzinde - Aziz Mahmud Hüdayi

Önderlerin İzinde - Aziz Mahmud Hüdayi Yaşadığı dönemde ve sonrasında gerek eserleri gerekse sohbet, irşad, vaaz ve nasihatleri ile ümmet için feyiz kaynağı olan Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin16 Ekim Cumartesi günü kabrini ziyaret ediyoruz.

İSTANBUL (Habermetre) - Önderlerin İzinde - Aziz Mahmud Hüdayi Yaşadığı dönemde ve sonrasında gerek eserleri gerekse sohbet, irşad, vaaz ve nasihatleri ile ümmet için feyiz kaynağı olan Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin16 Ekim Cumartesi günü kabrini ziyaret ediyoruz.

Katılım ve detaylı bilgi için 444 00 73 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

AZİZ MAHMUD HÜDAYİ KİMDİR? Osmanlı dönemi İstanbul velilerinin büyüklerinden olan Aziz Mahmud Hüdayi'ye "Hüdayi" ismi ve "Aziz" sıfatı kendisine sonradan verilmiştir. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri'nin neslinden olup, "seyyid"dir. Bunu ilahilerinin birinde: Ceddim ü pirim sultan Sensin ya Resülallah diyerek kendisi de ifade eder.

Hüdayi Hazretleri, talebelik yıllarında ciddi bir ilim tahsili yanında tasavvufi bir alaka ile gönül alemini de az-çok yoğurmuştu. Gayret ve çalışkanlığı sebebiyle de medresede kendisiyle husüsi bir şekilde ilgilenen hocası Nazırzade'nin muidi olmuştu. Sonraki yıllarda hocası Nazırzade ile birlikte muhtelif kadılık vazifelerinde bulundu. Son olarak da Bursa'ya tayin edildiler. Hocası başkadı, kendisi de Ferhadiye medresesinde müderrisliğin yanında Cami-i Atik mahkemesinde kadı naibi oldu.

Hüdayi Hazretleri, üstadı Üftade'nin vefatından sonra Şeyhülislam Hoca Sadeddin Efendi'nin delaletiyle İstanbul'a yerleşti.

O'nun Üsküdar'da kurduğu dergah, kısa zamanda her tabakadan insana hitab eden maneviyat ve irfan mektebi haline geldi. Cihan sultanlarının teveccüh ve alakasını celb etti. Onları da dergahın dervişleri arasına kattı. Husüsiyle III. Murad Han, I. Ahmed Han, II. Genç Osman Han ve IV. Murad Han, Hüdayi Hazretleri'nin yakın irşadına mazhar oldular. Hüdayi Hazretleri, bunlardan IV. Murad Han'ın kılıç kuşanma merasiminde bizzat bulunmuş ve adet olduğu üzere Ebü Eyyüb el-Ensari Hazretleri'nin türbe-i seadetlerinde Hazret-i Ömer'in kılıcını yeni padişaha bizzat kuşandırmıştır.

Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri 1628 yılında vefat etmiştir.

Etkinlik Türü: Kabir Ziyareti

Etkinlik Tarihi: 16 Ekim 2021, Cumartesi

Etkinlik Mekanı: Aziz Mahmud Hüdayi Camii ve Türbesi Etkinlik Saati: 11: 00

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