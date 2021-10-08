Vali Aziz Yıldırım'ın Katılımıyla Yunus Emre Durgaç Camii'nin Açılışı Gerçekleştirildi

ÇORLU, TEKİRDAĞ (Habermetre) - Çorlu ilçemizde hayırsever İsmet Durgaç tarafından yaptırılan 2700 metrekare arsa üzerine 408 metrekare büyüklüğünde inşa edilen 550 kişi kapasiteli Yunus Emre Durgaç Camii'nin açılışı, Vali Aziz Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Cuma Namazı'nın ardından açılışı gerçekleşen camiinin açılışında konuşan hayırsever İsmet Durgaç; "Ben Çorlu'da doğmuş Çorlu'da büyümüş, yıllardır fotoğrafçılık yapmış biriyim. Allah bana 2 evlat dahil birçok nimetler verdi. Bende malımla, canımla iyi bir kul olmak için gayret ettim. 25 Ağustos 2019 yılında vefat eden oğlum Yunus Emre Durgaç'ın vefatı sonrasında ailemle almış olduğumuz karar doğrultusunda 25 Eylül 2020 tarihinde camii inşaatının temelini atarak yapmaya başladık. Bugün camimizin açılışını yapmak nasip oldu.

Bu camiinin yapımında bize destek olan Sayın Valimize, Sayın Kaymakamımıza, Sayın Belediye Başkanımıza, Çorlu İlçe Müftümüze ve diğer emeği geçenlere teşekkür ediyorum. " dedi.

Ardından konuşan Vali Yıldırım; Hayırseverimize teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun diyoruz. Burada vatandaşlarımız gelip ibadet edecekler. Yavrularımız, büyüklerimiz Kuran-ı Kerim öğrenecekler, vaaz-ı nasihatlerle insanımız hayırlara, güzelliklere davet edilecek.

Burada ibadet edenlerin sevaplarında hiçbir eksilme olmadan hepsinde birer payda inşallah sizlere kalacak. Çok güzel, çok şık bir camii oldu. İnsanın içi açılıyor, ferahlıyor. Mimarını, mühendisleri, yapan ustaları tebrik ediyorum. Hakikaten çok güzel bir camii olmuş. Hayırlı uğurlu olsun, cemaati bol olsun. Hayırseverimize Rabbim cennetinde hayrı karşılığında köşkler nasip etsin.

TBMM Başkanımız Prof. Dr. Mustafa Şentop resmi bir görev için İtalya'dalar, gelmeyi çok arzu etmişti ancak bugün gelemediler. Ben konuştum kendisiyle çok selamları var.

Hep diyoruz "bu bayrak inmeyecek, bu ezanlar dinmeyecek" diye; ezan okunacak bir camii daha kazandırdınız. Allah razı olsun.

Ardından Vali Aziz Yıldırım, caminin yapımına katkıları sebebiyle hayırsever İsmet Durgaç'a plaket taktim etti.

Kurdele kesimiyle camiinin açılışı gerçekleşti.

Açılış Töreni'ne Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu İlçe Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu, Hayırsever İsmet Durgaç ve vatandaşlar katıldı.