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Öğrencilerin kitap talebi karşılandı

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Öğrencilerin kitap talebi karşılandı

Malatya'nın Darende ilçesi Balaban Lisesi öğrencilerinin kitap talebi karşılandı.

Malatya'nın Darende ilçesi Balaban Lisesi öğrencilerinin kitap talebi karşılandı.

Darende Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu ve beraberindeki kurum amirleri, Balaban Mahallesini ziyaret ederek mahallesinin sorunları ve çözüm yolları konusunda bilgi alış verişinde bulundu. Balaban Lisesi'ne yapılan ziyarette öğrenciler ile sohbet eden Kaymakam Türkoğlu ve beraberindekiler, burada bulunan öğrencilere Sadrazam Mehmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü'nce karşılanan kitapları dağıttı.

Önceki yıllarda Japonya Büyükelçiliği hibe projesi kapsamında mahalleye kazandırılan Balaban Kadın Eğitim ve Beceri Merkezi'ndeki kurslar hakkında da bilgiler alan Türkoğlu, burada yaptığı açıklamada, "Özellikle son yıllarda kadınlarımızın aile ekonomisine katkıları yönünde yapılan başarılı çalışmalara burada da olduğu gibi şahit olmaktayız. Burada kurslardan elde edilen beceri ile kadınlarımızın halı, makine nakış, süs eşyası yapımından elde edilecek gelir ile ailelerine katkı sağlayabilirler" dedi.

Balaban Mahallesi'ndeki programa Kaymakam Ökkeş Safa Türkoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Sinan Atıcı, Jandarma Komutan Ufuk Kale, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, İlçe Müftüsü Muhammet Yusuf Yaşar, Kütüphane Müdürü Nevin Eryılmaz Doğan, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Fatih Yılmaz, Yazı işleri Müdürü Vekili Hasan Doğan ile Sosyal Yardımlaşma Vakıf Müdürü İbrahim Alaattin Ateş katıldı. - MALATYA

Öğrencilerin kitap talebi karşılandı

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