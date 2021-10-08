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Öğrenciler davet etti, MTOSB Başkanı Tekli geri çevirmedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Öğrenciler davet etti, MTOSB Başkanı Tekli geri çevirmedi

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, MTOSB içerisinde eğitim-öğretime devam eden Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin yemek davetini geri çevirmedi.

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, MTOSB içerisinde eğitim-öğretime devam eden Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin yemek davetini geri çevirmedi.

MTOSB içerisinde faaliyetlerini sürdüren Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencileri, MTOSB Başkanı Sabri Tekli'yi öğlen yemeğine davet etti. Başkan Tekli, öğrencilerin bu davetini geri çevirmeyerek önce sınıflarını ziyaret etti, daha sonra ise öğrenciler ile birlikte yemek yedi.

2011 yılında sanayinin ara eleman açığına çözüm bulmak amacıyla kurulan Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin günümüzde aranan elemanlar yetiştirdiğinin altını çizen Başkan Tekli, "Biz okulumuzu ilk açtığımız yıllarda sanayicilerimizin talepleri doğrultusunda bölümler oluşturarak onlara ara eleman yetiştirmek istemiştik. Fakat okulumuzdaki başarılı eğitim sonrasında öğrencilerimiz ara eleman değil, aranan elemanlar haline geldiler. Mezun olan birçok öğrencimiz, üretim hatlarındaki yerlerini aldılar. Gençler bizim geleceğimiz. Biz sadece müfredattaki eğitimi vermiyoruz; aynı zamanda öğrencilerimize iş hayatını öğretmeye çalışıyoruz. Staj eğitimimiz ile onların sanayi tesislerimize alışmalarını, işleyişin nasıl gerçekleştiğini yaşatarak öğretiyoruz. Bu da mezun olduklarında iş hayatına daha kolay entegre olmalarını sağlıyor" dedi. - MERSİN

Öğrenciler davet etti, MTOSB Başkanı Tekli geri çevirmedi

Öğrenciler davet etti, MTOSB Başkanı Tekli geri çevirmedi

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