Öğreciler 'Bilim Şenlikleri' kapsamında hünerlerini sergiledi - Haberler
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Öğreciler 'Bilim Şenlikleri' kapsamında hünerlerini sergiledi

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Haberler | Güncel

Öğreciler 'Bilim Şenlikleri' kapsamında hünerlerini sergiledi Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde Bilim Şenlikleri kapsamında geleceğin bilim insanı olacak onlarca öğrenci projeleri ile hünerlerini sergiledi.

TEKİRDAĞ (İHA) - Öğreciler 'Bilim Şenlikleri' kapsamında hünerlerini sergiledi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde Bilim Şenlikleri kapsamında geleceğin bilim insanı olacak onlarca öğrenci projeleri ile hünerlerini sergiledi.

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde düzenlenen Bilim Şenlikleri programında Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan çok sayıda öğrenci, öğretmenleri gözetiminde projeleriyle katıldı.

Bilim Şenlikleri fuarında istekli, merak eden, araştırmacı onlarca öğrenci bir araya geldi. 'Bilimin eğlenceli hali' sloganıyla düzenlenen bilim şenliklerinde, öğrencilerin yaptığı resimler, çizimler, robotik kodlama ile yapılan projeler tek tek stantlarda sergilendi. Bilim şenlikleri alanında gelen Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, projeleri başında bekleyen çocukları tek tek ziyaret ederek, çalışmalarında başarıla diledi. Ayrıca alana getirilen uzay balonu da öğrenciler tarafından ilgi odağı oldu.

"Yeni yeni şeyler öğreniyoruz"

Bilim Şenliklerine katılan öğrenciler, "Burası çok güzel hayal gücümüzü kullanıyoruz. Yeni yeni şeyler yapıyoruz. Hayal gücümüzle geleceğe katkı sağlayacağız. Burası çok eğlenceli, güzel seviyoruz burayı. Burada olmaktan mutluyuz, heyecanlıyız. Güzel bir yer burası farklı farklı projeler var. Bizde robotik kodlama atölyesi olarak buradaki yerimizi aldık. Arkadaşlarımızla güzel bir gün geçiriyoruz. Yeni şeyler öğreniyoruz" dediler.

Öğreciler 'Bilim Şenlikleri' kapsamında hünerlerini sergiledi

Öğreciler 'Bilim Şenlikleri' kapsamında hünerlerini sergiledi

Öğreciler 'Bilim Şenlikleri' kapsamında hünerlerini sergiledi

Öğreciler 'Bilim Şenlikleri' kapsamında hünerlerini sergiledi
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Haber: Öğreciler 'Bilim Şenlikleri' kapsamında hünerlerini sergiledi - Haberler
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