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Nurdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım TEKNOFEST'e katılanlarla görüştü

AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Nurdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım TEKNOFEST'e katılanlarla görüştü

Nurdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali katılımcılarıyla bir araya geldi.

Nurdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali katılımcılarıyla bir araya geldi.

Yıldırım, İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'e ilçeden katılan 11 projenin geliştiricileriyle görüştü. Yıldırım, öğrencileri tebrik ederek başarı belgesi ve ödül verdi.

Katılımcıları kutlayan Yıldırım, "Geleceğin bilim insanları öğrencilerimizi, onlara destek olan öğretmen ve okul idarecilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Nurdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım TEKNOFEST'e katılanlarla görüştü

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri
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Haber: Nurdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım TEKNOFEST'e katılanlarla görüştü - Haberler
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