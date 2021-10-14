Niksar'da taksicilerden 'Korsan' protestosu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Niksar'da taksicilerden 'Korsan' protestosu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Niksar'da taksicilerden 'Korsan' protestosu

Tokat'ın Niksar ilçesinde taksici esnafı, korsan taksicilik yapan araçları protesto etmek için basın açıklaması yaptı.

TOKAT (İHA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde taksici esnafı, korsan taksicilik yapan araçları protesto etmek için basın açıklaması yaptı.

Niksar'da taksiciler, 'korsan taksileri' protesto etmek amacıyla "Korsana hayır" eylemi düzenledi. Taksici esnafı araçlarıyla konvoy yaparak korsan taksilere tepki gösterdi. Niksar'da çeşitli duraklarda çalışan taksiciler bir araya gelerek korsan taksiye tepki amaçlı konvoy yaptı. İlçe girişi Hamidiye Köprü mevkiinde toplanan yaklaşık 50 taksi, kornalar çalarak konvoy halinde ilçede tur attı. Daha sonra Cumhuriyet meydanında basın açıklaması yapan taksiciler, korsan taksinin kullanılmaması ve emek hırsızlığına müsaade edilmemesi gerektiğini söyledi.

Taksiciler adına kısa bir açıklama yapan İsmail Üzümcü, "Bundan sonra inşallah hep birlikte ara sıra toplanıp daha fazla birlik ve güçlü olacağız. Bugün güzel bir şey başardık, ve hep bir ağızdan korsana hayır dedik. Niksar'da korsan taksicilik yaygın durumda, bizde buna engel olmak istiyoruz inşallah bunu da başaracağız" dedi.

Taksici esnafı açıklamaların ardından olaysız bir şekilde ait oldukları duraklara dağıldı. - TOKAT

Niksar'da taksicilerden 'Korsan' protestosu

Niksar'da taksicilerden 'Korsan' protestosu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Edis Bülent Ersoy İdo Tatlıses Seren Serengil
Spor Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hasan Doğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Niksar'da taksicilerden 'Korsan' protestosu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 19:02:17. #1.11#