Niğde'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

NİĞDE (AA) - Niğde'de Cumhuriyet'in 98. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Vali Yılmaz Şimşek, resepsiyon verdi, fener alayı yürüyüşü düzenlendi.

Kentteki bir otelde düzenlenen resepsiyona, Vali Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, siyasi parti il başkanları, kurum müdürleri, diğer il protokolüyle vatandaşlar katıldı.

Katılımcıların bayramını kutlayan Vali Şimşek, daha sonra üzerinde ay ve yıldız bulunan pastayı kesti.

Resepsiyonun ardından, protokol ve vatandaşların katılımıyla Derbent Kavşağı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na fener alayı yürüyüşü düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda Niğde Belediyesi Mehter Takımı konser verdi, havai fişek gösterisi yapıldı.

Başkan Özdemir, vatandaşların Cumhuriyet Bayramını kutladı.