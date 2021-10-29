Niğde'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Niğde'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel
Niğde'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Niğde'de Cumhuriyet'in 98. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Vali Yılmaz Şimşek, resepsiyon verdi, fener alayı yürüyüşü düzenlendi.

NİĞDE (AA) - Niğde'de Cumhuriyet'in 98. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Vali Yılmaz Şimşek, resepsiyon verdi, fener alayı yürüyüşü düzenlendi.

Kentteki bir otelde düzenlenen resepsiyona, Vali Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, siyasi parti il başkanları, kurum müdürleri, diğer il protokolüyle vatandaşlar katıldı.

Katılımcıların bayramını kutlayan Vali Şimşek, daha sonra üzerinde ay ve yıldız bulunan pastayı kesti.

Resepsiyonun ardından, protokol ve vatandaşların katılımıyla Derbent Kavşağı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na fener alayı yürüyüşü düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda Niğde Belediyesi Mehter Takımı konser verdi, havai fişek gösterisi yapıldı.

Başkan Özdemir, vatandaşların Cumhuriyet Bayramını kutladı.

Niğde'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Niğde'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Niğde'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Niğde'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri
Cumhuriyet'in 98. yılında AKM kapılarını 'Sinan' eseriyle açıyor! Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

Cumhuriyet'in 98. yılında AKM kapılarını "Sinan" eseriyle açıyor! Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

 Türk askeri yine kendisine hayran bıraktı! Vatan Caddesi'ndeki gösteriden nefes kesen fotoğraflar

Türk askeri yine kendisine hayran bıraktı! Vatan Caddesi'ndeki gösteriden nefes kesen fotoğraflar

 KAR ALTINDA PALANDÖKEN'İN ZİRVESİNE 'CUMHURİYET' TIRMANIŞI

KAR ALTINDA PALANDÖKEN'İN ZİRVESİNE 'CUMHURİYET' TIRMANIŞI
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title