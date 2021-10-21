New World'de sunucu transferi nasıl yapılır?

New World'ün lansmanda oyunculara verdiği sunucu transferi sözünü tuttu ve sunucular arası transfer artık yapılabiliyor. Peki karakterimizi farklı bir sunucuya nasıl taşıyacağız? Sunucu transferinin nasıl yapıldığının detayları haberimizde…

Sunucu aktarımı özelliği önce Asya-Pasifik Güneydoğu'da kullanıma sunulmaktadır, ardından sekiz saat sonra, her şey yolunda giderse, sunucu transferlerine izin vermek için başka bölgelerde de açıldı.

Amazon'un MMORPG oyunu New World'de sunucu transferi yapabilmeniz için oyun size bir seferlik olmak üzere oyun içerisindeki marketten transfer gerçekleştirmenizi sağlayacaktır. Sunucu transferi yapabilmek için aşağıdaki adımları uygulamanız gerekmektedir.

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Karakterinize giriş yapın

Oyun içi mağaza sekmesine gidin

"Character transfer token" seçeneğine tıklayın

Mevcutta herhangi bir companyniz varsa ayrılın

Tüm etkin Trading Post siparişlerini bitirin

Settlement veya Outpost gibi güvenli bir bölgede oldun

Sonra transfer olabilirsiniz. Sık sorulan soruları cevaplamak için, tüm eşyalarınızı saklayın. Teçhizat, altınlar, eviniz ve dekorasyonlarınız, seviyeniz ve ünvanlarınız, görev ilerlemeniz. Sunucu değiştirirken kaybettiğiniz tek şey company ve sunucu arkadaş listeniz olacaktır.

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