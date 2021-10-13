Nevşehir'deki Asya Parlamenter Asamblesi 2. Başkanlık Divanı Toplantısı sona erdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nevşehir'deki Asya Parlamenter Asamblesi 2. Başkanlık Divanı Toplantısı sona erdi

AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Nevşehir'deki Asya Parlamenter Asamblesi 2. Başkanlık Divanı Toplantısı sona erdi

Nevşehir'de düzenlenen, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 2. Başkanlık Divanı Toplantısı ve Temel Dokümanlar Çalışma Grubu Toplantısı sona erdi.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de düzenlenen, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 2. Başkanlık Divanı Toplantısı ve Temel Dokümanlar Çalışma Grubu Toplantısı sona erdi.

Ürgüp ilçesindeki bir otelin konferans salonunda iki gün süren toplantıya başkanlık eden APA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Erdoğan, 15. kuruluş yıl dönümü olan APA'nın kurumsal yapı içinde, uluslararası arenada daha aktif olması için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Ürgüp'teki toplantılarda tüzük ve yönetmeliklere yönelik çalışma yapıldığını dile getiren Erdoğan, üyelerin bu kapsamdaki fikir ayrılıkları konusunda görüş alışverişinde bulunduğunu ve uzlaşma sağlandığını ifade etti.

Toplantıda, gündem dışı konulara da yer verildiğini anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"İstanbul Milletvekili Sayın Serap Yaşar davetimiz üzerine toplantıya geldi. Avrupa'daki kayıp göçmen çocuklarla ilgili rapor hazırlamıştı. Bu değerli bir rapor ve bu alanda bir ilk. Hem Avrupa'daki kayıp çocukların hem de bundan sonraki süreçlerdeki mülteci çocukların akıbetinin belli olması açısından çok kıymetli gördüğümüz bir konuydu. Özellikle kadın milletvekillerimizin bu konuya ilgisi fazlaydı, kendisi de raporuyla ilgili bilgi verdi. Kayıp çocukların büyük çoğunluğu Asyalı çocuklardan oluşuyor, bu konuda destek olmalarını istedik. Bazı ülkelerin milletvekilleri kendi parlamentolarında bu konuda çalışma yürüteceklerini söyleyip bizden de destek istediklerini belirttiler. İklim değişikliği, çevresel faktörler bütün dünyanın gündeminde. APA'da iklim değişikliği ve çevresel faktörlerin hem Asya kıtasını hem de dünyayı nasıl etkilediğine yönelik bazı önergelerin sunulması gerektiğini belirtip bu konuda ülkelerin görüşlerini aldık. Bundan sonraki süreçte APA'nın tartıştığı, konuştuğu konuların başında iklim değişikliği ve çevresel konular gelecek."

Türkiye'nin yanı sıra Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, İran, Filistin, Kuveyt, Pakistan ve Ürdün'den toplantıya katılan parlamenterler, yarın Kapadokya'daki çeşitli tarihi ve turistik merkezleri ziyaret edecek.

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri
Öğrencileri taşıyan iki otobüs kaza yaptı, biri şarampole yuvarlandı: 27 yaralı

Öğrencileri taşıyan iki otobüs kaza yaptı, biri şarampole yuvarlandı: 27 yaralı

 ABD Dışişleri Bakanlığı: 'NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz.

ABD Dışişleri Bakanlığı: "NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Numan Kurtulmuş İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Nihal Yalçın
Spor Caner Erkin Burak Elmas Stefan Kuntz Abdullah Avcı Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hasan Doğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Nevşehir'deki Asya Parlamenter Asamblesi 2. Başkanlık Divanı Toplantısı sona erdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 23:25:40. #1.11#