Nevşehir'de 2 otobüs ile çekicinin çarpıştığı kazada 40 üniversiteli yaralandı (2)- Yeniden

NEVŞEHİR (DHA) - NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesinde, aynı istikamette seyir halinde olan iki otobüs ve çekicinin karıştığı zincirleme kazada üniversite öğrencisi 40 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Gülşehir ilçesi Gümüşkent mevkisinde meydana geldi. Ali T. yönetimindeki 50 AAK 817 plakalı otobüs, yola aniden çıkan ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 50 EP 100 plakalı çekiciye çarptı. Arkalarından gelen Kenan K. yönetimindeki 50 SP 031 plakalı otobüste aynı 50 AAK 817 plakalı otobüse çarparak, şarampole devrildi. Kazada iki otobüste bulunan ve Hacıbektaş ilçesine gezmeye gittikleri öğrenilen üniversite öğrencisi 40 kişi yaralandı.

Kaza ile igili soruşturma sürdürülüyor.