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Nevşehir Belediyesi, yol çizgi çalışmalarını sürdürüyor

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Nevşehir Belediyesi, yol çizgi çalışmalarını sürdürüyor

Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sıcak asfalt serimi tamamlanan Güzelyurt, 15 Temmuz ve 2000 Evler Mahallelerinde yol çizgi boyama işlemini tamamladı.

NEVŞEHİR (Bültenler) - Gerçekleştirdiği üstyapı yatırımları ile şehir merkezindeki ulaşım konforunu arttıran Nevşehir Belediyesi, yollarda yol çizgi çalışması da yapıyor. Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Güzelyurt ve 15 Temmuz Mahallelerinde bulunan Vefa Küçük Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı ve Nursultan Nazarbayev Caddelerinde çizgi çalışması yaptı.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yollarda gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından gerçekleştirilen çalışmalarda, uluslararası standartlara uygun, sıcağa dayanıklı, gece sürücüler için parlama özelliğine sahip ve dikkat çekici boya kullanıldı.

Trafiğin güvenli, konforlu ve düzenli bir şekilde akışının sağlanması, can ve mal kaybına yol açacak kazaların en aza indirilmesi için gerçekleştirilen çalışmaların ardından trafiğe kapatılan yollar yeniden açıldı.

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