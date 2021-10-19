Neşe muhtar, mahalleyi evi gibi görüyor

KARAMAN (AA) - Afyonkarahisar'da, Karaman Mahallesi'nde 8 yıldır görev yapan kadın muhtar Şengül Neşe Yılmaz, azmiyle ve çabasıyla örnek oluyor.

Eşinin "muhtar ol" tavsiyesi üzerine 2014'te seçime giren ve kazanan 53 yaşındaki Şengül Neşe Yılmaz, yaptığı çalışmalar ve sevecen kişiliğiyle bir dönem sonra da girdiği seçimde güven tazeledi.

2019 yerel seçimlerinde rakiplerine fark atarak yeniden muhtar seçilen Yılmaz, mahallenin alt yapı ve sosyal donatılardaki eksikliklerini gidermek için yoğun mesai harcıyor.

Yaklaşık 8 yıldır vatandaşları memnun etmek için büyük çaba harcayan ve mahallede "Güler yüzlü" "Sevecen muhtar" olarak tanınan Yılmaz, azmi ve çalışkanlığıyla örnek oluyor.

"Mahalledeki en büyük eksiklik çocuk parkıydı"

Yılmaz, AA muhabirine, işini severek yaptığını, halka hizmet etmenin kadın için çok çok önemli olduğunu söyledi.

Evine gösterdiği itinayı mahalleye de göstermeye çalıştığını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Çocuklarım büyüdükten sonra mahallede eksikliği fark ettim. Muhtar olmaya çok kısa bir süre kala, eşimin tavsiyesi üzerine karar verdim. Seçime bir ay kala seçimlere muhtar adaylığımı açıkladım. Demek ki seçildikten sonra mahalledeki eksiklikleri tespit etmişiz ki seçimde başarılı olduk. Muhtar seçildim. Afyonkarahisar Belediyesi ile iş birliği yaparak. Asfaltı yeniledik. Kaldırımlarda kot farkları vardı, bunları giderdik. Mahalledeki en büyük eksiklik çocuk parkıydı. Karaman Mahallesi'nde küçük de olsa çocuk parkı yaparak çocuklara hediye ettik."

Yılmaz, mahallesi için özveriyle çalıştığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Muhtar, milletle devlet arasındaki köprü vazifesi gören kişi. Çok büyük çalışma alanlarımız var. Severek işimi yapıyorum. Mahallede herkes beni güler yüzlü olarak tanımlıyor. İsmimde 'Neşe' olduğu için belki bundan dolayı. 'Güler yüzlü muhtarımız' 'sevecen muhtarımız' diyor. Geçen dönem mahalleye çok büyük katkılar oldu. Mahallenin eksikliklerini tamamladık. Pandemi döneminde yaşlılara, gençlere, vefa grubunun içinde olarak çok büyük destekler verdik. Alışverişleri varsa alışverişlerini yaptık. İhtiyaçları varsa onları giderdik. En büyük destekçim, eşim."