Nefessiz kalan buzağıyı suni teneffüsle hayata döndürdü - Haberler
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Nefessiz kalan buzağıyı suni teneffüsle hayata döndürdü

Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Haberler | Güncel

TOKAT'ta yaylada doğan buzağının nefes alamadığını gören Şahbaz Gül, suni teneffüs yaparak yavruyu kurtardı.

TOKAT (DHA) - TOKAT'ta yaylada doğan buzağının nefes alamadığını gören Şahbaz Gül, suni teneffüs yaparak yavruyu kurtardı.

Almus ilçesine bağlı Kapıcı köyü yaylasında Şahbaz Gül'e ait ineklerden biri doğum yaptı. 21 gün erken doğan buzağının nefes alamadığını fark eden Gül, suni teneffüs yaptı. Nefes almaya başlayan buzağıya Gül, su ile de masaj yaptı. O anlar, cep telefonu ile görüntülendi. Buzağının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Nefessiz kalan buzağıyı suni teneffüsle hayata döndürdü

Nefessiz kalan buzağıyı suni teneffüsle hayata döndürdü

Nefessiz kalan buzağıyı suni teneffüsle hayata döndürdü

Nefessiz kalan buzağıyı suni teneffüsle hayata döndürdü

Nefessiz kalan buzağıyı suni teneffüsle hayata döndürdü

Nefessiz kalan buzağıyı suni teneffüsle hayata döndürdü

Nefessiz kalan buzağıyı suni teneffüsle hayata döndürdü

Nefessiz kalan buzağıyı suni teneffüsle hayata döndürdü
Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Nefessiz kalan buzağıyı suni teneffüsle hayata döndürdü - Haberler
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