Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması bölge finalleri tamamlandı

AKŞEHİR, KONYA (AA) - Akşehir Belediyesi tarafından Nasreddin Hoca Anma Günleri kapsamında düzenlenen 5. Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması Bölge Finali tamamlandı.

Akşehir Kültür Merkezi'nde yapılan bölge finalleri yarışmasında, jüri üyeleri bölgelerden gelen videoları izleyerek değerlendirme yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile yapılan yarışma öğrencilerin yarışmalarda (Kovid-19) salgınına karşı önlemlerin iller arası geçişe uygun olmaması nedeniyle yarışmaya katılan illerden il birincilerinin videoları izlenerek, o bölgenin birincileri online olarak belirlendi.

Yarışmada Batı Karadeniz Bölgesi'nden Grup ŞMK, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Beyaz Güller, Doğu Anadolu Bölgesi'nde Küçük Oyuncular, Marmara Bölgesi'nde İlahi Hoca Efendi, İç Anadolu Bölgesinde Şimal, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Yağmurun Çocukları, Ege Bölgesi'nde ise Cesur Yürekler rumuzlu yarışmacılar bölge birincisi olarak Türkiye finaline katılmaya hak kazandılar.

Bölge Finallerinde yarışmanın jüri üyeliğini Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi ve SÜNHAM Müdür Yardımcısı Tahsin Yüksel, Akşehir İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Emrullah Öztürk, Nasreddin Hoca Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Kenan Karasu, Nasreddin Hoca İlim Kültür Araştırma ve Dayanışma Derneği (NİDA-DER) Başkanı İsmail Hakkı Koç, Nasreddin Hoca ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Kadriye Çakır yaptı.

5. Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması'nın Türkiye finali; 26 Ekim 2021 Salı günü saat: 10.00'da Akşehir Kültür Merkezi'nde yine online olarak gerçekleştirilecek.