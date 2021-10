Muud üzerinden eylülde en çok Edis dinlendi

Dijital müzik platformu Muud'un eylül ayında en çok dinlenenler listesinde Uzi'nin "Kan" albümü, ikinci kez yerli albümler kategorisinin zirvesinde yer alırken, Edis en çok dinlenen yerli sanatçı oldu.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom'un yenilikçi dijital müzik platformu Muud'un eylülde "en çok dinlenenler" sıralaması belli oldu.

Zengin müzik arşivi ile beğeni kazanan platformda, rap'in sevilen isimlerinden Uzi'nin "Kan" albümü geçen ayki birinciliğini korudu ve yerli albümler kategorisinin ilk sırasında yer almaya devam etti. Uzi'nin "Kan" albümünü Ziynet Sali'den "Yaşam Çiçeği" ve Ebru Yaşar'dan "Gel de Sevme" albümleri takip etti.

Eylülde en çok dinlenen yerli sanatçılar listesinde birinci sırada Edis yer aldı. "En çok dinlenen yerli single"lar listesinde ise Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş'un "Nabız" parçası zirvedeydi.

Burak Bulut, Mustafa Ceceli ve Kurtuluş Kuş'un "Leyla Mecnun"u en çok dinlenen yerli single'lar listesinin ikinci, Ece Mumay'ın "Peri" isimli parçası ise üçüncü sırasındaydı. En çok dinlenen yerli sanatçılarda ise Edis'i Ece Mumay ve Burak Bulut izledi.

Muud'un yabancı albümler kategorisinin zirvesinde 22 yaşındaki Grammy ödüllü rapçi Lil Nas X'in "MONTERO" albümü yer aldı. 2019'da "Old Town Road" isimli şarkısının TikTok ve diğer uygulamalarda viral olmasıyla ünlenen Lil Nas X, Muud'un en çok dinlenen yabancı sanatçılar listesinde de bir numarada yer aldı. Lil Nas X'in hemen ardından listeye Billie Eilish ve INNA yerleşti.

En çok dinlenen yabancı single'larda ise Maneskin "Beggin" parçasıyla zirvedeydi. 2021 Eurovision Şarkı Yarışması'nın birincisi İtalyan müzik grubunu, Lil Nas X & Jack Harlow "INDUSTRY BABY" ve The Weeknd "Take My Breath" şarkıları ile izledi.