Mustafa Özuslu: "Her zaman yanınızdayız"

İZMİR (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Çiğli'de bulunan Özel Vasfiye Orhan Akyıldız Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni yeniledi. Törende İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, öğrenci aileleri ve eğitimcilere seslenerek "Belediye olarak desteklerimizi üzerinizden hiçbir zaman çekmeyeceğiz" dedi.

Özel çocukların iyi bir ortamda eğitim ve öğrenim görmesi için harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi Çiğli'deki Özel Vasfiye Orhan Akyıldız Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni yeniledi. Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı'na (ZİÇEV) ait merkez yenilenen yüzüyle hizmete alındı. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, ZİÇEV Genel Başkanı Ülay Karakoç, ZİÇEV İzmir Şube Müdürü Nilgün Öztürk, okul müdürü Hülya Sarıel ile vakıf yöneticileri, öğrenciler ve veliler katıldı. Açılışta öğrenciler ritim gösterisi yaptı.

Bu iş yürek işidir

Törende İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, "Bu özel insanların ailelerine başta teşekkür etmek istiyorum. Sahiplenme, sevgi, emek ve çaba karşısında insan sadece hayranlık duyuyor. Bu özel insanların topluma kazandırılmasında emeğiniz çok büyük. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız desteğin sizin emeğiniz karşısında hiçbir değeri yok ama desteklerimizi üzerinizden hiçbir zaman çekmeyeceğiz. Her zaman yanınızdayız. Ayrıca değerli öğretmenlerimizi de söylemeden geçemeyeceğim. Hiç bıkmadan usanmadan, canı gönülden severek işinizi yaptığınız için size minnettarız. Bu iş yürek işidir" dedi.

Elinizi hiç bırakmayacağız

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ise okulun İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle ilk günkü ihtişamına kavuştuğunu ifade ederek, "Buraya geldiğimizde hep ayrı bir mutluluk yaşıyoruz. Sizlerin arasında olmak bu saf ve temiz duyguları yaşamak bizler için çok kıymetli" diye konuştu. Özel çocukların elini hiçbir zaman bırakmayacaklarını söyleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da "Elimizden geldiğince projeye destek çıktık. Burada inanılmaz özveri ve çaba var" şeklinde konuştu.

Destek teşekkürü

Türkiye'de 14 ilde hizmet verdiklerinin altını çizen ZİÇEV Genel Başkanı Ülay Karakoç, "Yürüdüğümüz bu yolda zaman zaman zor yıllardan geçtik, zor anlar yaşadık. 1999 yılından bu yana kullanılan bu bina artık 2019 yılında kullanılamaz hale geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bizim yanımızda oldu ve binayı eski haline getirdi. Sizin sevginiz ve desteğiniz çok önemli" dedi.

İmece usulü

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ZİÇEV arasında imzalanan protokol kapsamında binanın bakım ve onarımını yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı, yenileme işini tamamladı. Toplamda bin 55 metrekarelik alanda yenileme çalışması yapan Büyükşehir ekipleri binanın mevcut halinde bulunan 4 bloğun tüm zemin kaplamalarını elden geçirerek, tesisat, boyama aydınlatma, engelli rampası yapımı gibi işleri tamamladı. Çiğli Belediyesi ve Karşıyaka Belediyesi de binanın çevre ile bahçe düzenlemesini yaptı.

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