Mustafa Kutlu kimdir? Mustafa Kutlu kaç yaşında, nereli? Mustafa Kutlu hayatı ve biyografisi!

Türk yazar Mustafa Kutlu hikâye ve denemeleriyle tanınır. Hayatı merak edilen Mustafa Kutlu kimdir? Mustafa Kutlu kaç yaşında, nereli? Mustafa Kutlu eserleri neler? Mustafa Kutlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

MUSTAFA KUTLU KİMDİR?

Mustafa Kutlu (d. 6 Mart 1945, Erzincan), Türk yazar. Hikâye ve denemeleriyle tanınır.

Erzincan'da doğdu. 1964'te Erzincan Lisesini, 1968'de Erzurum A.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümünü bitirdi. Tunceli Lisesinde ve İstanbul'da Vefa Lisesinde edebiyat öğretmenliği yaptı. 1974'te mesleğinden ayrılarak Dergâh Yayınlarında çalışmaya başladı. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi'nin yayın müdürlüğünü 3. ciltten itibaren üstlendi. (8 cilt, 1976-1998). İlk hikâyeleri Fikir ve Sanatta Hareket dergisinde çıktı (İlk hikâyesi 'O', 1968). 1979-1982 yılları arasında bu derginin yazı işleri müdürlüğünü yürüttü. Ayrıca Adımlar (Erzurum), Hisar, Türk Edebiyatı, Düşünce, Yönelişler'de hikâyeler yayınladı. Mart 1990'da Dergâh dergisinin genel yayın müdürü oldu. 1986'da Zaman gazetesinde "Bir Demet İstanbul" başlığı ile şehir yazıları, 1995'de Yeni Şafak gazetesinde kültür ve spor yazıları yazdı. Kanal 7'de kültür programları hazırladı.

ESERLERİ

Hikâye;

Ortadaki Adam (1970)

Gönül İşi (1974)

Yokuşa Akan Sular (1979)

Yoksulluk İçimizde (1981)

Ya Tahammül Ya Sefer (1983)

Bu Böyledir (1987) Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Sır (1990)

Arkakapak Yazıları (1995)

Hüzün ve Tesadüf (1999)

Uzun Hikâye (2000)

Beyhude Ömrüm (2001)

Mavi Kuş (2002)

Tufandan Önce (2003)

Rüzgarlı Pazar (2004)

Chef (2005)

Menekşeli Mektup (2006)

Kapıları Açmak (2007)

Huzursuz Bacak (2008)

Tahir Sami Bey'in Özel Hayatı (2009)

Zafer yahut Hiç (2010)

Hayat Güzeldir (2011)

Anadolu Yakası (2012)

Sıradışı Bir Ödül Töreni (2013)

Nur (2014)

Trende Bir Keman (2015)

Hesap Günü (2015)

İyiler Ölmez (2016)

Tarla Kuşunun Sesi (2017)

Sevincini Bulmak (2018)

Deneme-İnceleme

Sait Faik'in Hikâye Dünyası (1968)

Sabahattin Ali (1972)

Siyasi Tarih Üzerine Konuşmalar 1 - İsmail Usta (1976)

Şehir Mektupları (1995)

Akasya İle Mandolin (1999)

Yoksulluk Kitabı (2004)

Vatan Yahut İnternet (2014)

Dem Bu Demdir (2014)

Vitrinde Olmak (2015)

Bir Demet İstanbul (2016)

İlmihal Yahut Arzuhal (2017)

Fırtınayı Kucaklamak (2019)

Kalbin Sesi & Bir Hicret Risalesi (2019)

Kalbin Sesi ile Toprağa Dönüş (2020)

Akıntıya Karşı (2021)

Selâm Olsun (2021)

Çocuk Kitabı;

Yıldız Tozu (2004)

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