Mülteci çocukların simgesi kukla 'Küçük Amal' Paris'e geldi - Haberler
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Mülteci çocukların simgesi kukla "Küçük Amal" Paris'e geldi

AA / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel
Mülteci çocukların simgesi kukla

Suriyeli mülteci çocukların yaşadığı zorlukların dünya gündemine taşınması amacıyla tasarlanan 3,5 metre uzunluğundaki kukla "Küçük Amal", Türkiye'den İngiltere'ye uzanan seyahatinde Fransa'nın başkenti Paris'e ulaştı.

Suriyeli mülteci çocukların yaşadığı zorlukların dünya gündemine taşınması amacıyla tasarlanan 3,5 metre uzunluğundaki kukla "Küçük Amal", Türkiye'den İngiltere'ye uzanan seyahatinde Fransa'nın başkenti Paris'e ulaştı.

İngiltere merkezli Good Chance Tiyatrosu öncülüğünde hazırlanan "Yürüyüş-The Walk" projesi kapsamında hayata geçirilen kukla Amal, seyahatini Yunanistan ve İtalya'nın ardından Fransa'da sürdürürken, başkent Paris'in en büyük parklarından Parc de la Villette'de çok sayıda çocukla bir araya geldi.

Çocuklarla selamlaşan Küçük Amal, Suriyeli mülteci çocukların yaşadığı zorlukları anlatan küçük etkinlikler yaptı. Amal, ardından parkta yaklaşık yarım saat yürüdü.

Burada bulunan çocuklar Amal'a yoğun ilgi gösterdi.

Küçük Amal, Fransa'dan sonra İsviçre, Almanya, Belçika'yı kat edecek ve yolculuğunu İngiltere'de sonlandıracak.

Kukla Amal'ın yolculuğu

Suriyeli sığınmacı çocukların yaşadığı zorluklara dikkati çekmek amacıyla tasarlanan 3,5 metre uzunluğundaki kukla Amal'ın İngiltere'ye uzanan yolculuğu, 27 Temmuz'da Gaziantep'ten başladı.

Sığınmacı konularını işleyen İngiltere merkezli Good Chance Tiyatrosu öncülüğünde hazırlanan, Türkiye ve dünyadan birçok ressam, kurum ve kuruluşun desteklediği proje kapsamında tasarlanan kukla Amal, annesini bulmak üzere yola çıkan bir kız çocuğunun hikayesini konu alıyor.

Amal, 8 ülke ve 65 şehri gezdikten sonra 3 Kasım'da İngiltere'nin Manchester kentinde son bulacak yolcuğu ile sığınmacı çocukların, aileleriyle veya aileleri olmadan Avrupa'ya uzanan yolculuklarındaki zorlukları gündeme taşıyor.

AA / Yusuf Özcan - Son Dakika Haberleri
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