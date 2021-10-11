Mudanya Mütarekesi'nin 99'uncu yılı kapsamında etkinlik düzenlendi - Haberler
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Mudanya Mütarekesi'nin 99'uncu yılı kapsamında etkinlik düzenlendi

AA / Yavuz Gerçekçi - Haberler | Güncel
Mudanya Mütarekesi'nin 99'uncu yılı kapsamında etkinlik düzenlendi

Mudanya Mütarekesi'nin imzalanmasının 99'uncu yılı etkinlikleri kapsamında ilçede tören yapıldı.

BURSA (AA) - Mudanya Mütarekesi'nin imzalanmasının 99'uncu yılı etkinlikleri kapsamında ilçede tören yapıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Kaymakamlık tarafından koordine edilen program, Mütareke Evi Müzesi önündeki meydanda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet tarihinin önemli bir dönüm noktasına tanıklık eden ve barışa ev sahipliği yapan Mudanya'da imza altına alınan mütarekenin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ön sözü, girişi ve kurtuluşun ilk adımı olduğunu söyledi.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz da mütarekenin imzalandığı 11 Ekim 1922'nin, sadece Mudanya ve Türkiye için değil, dünya için en önemli günlerden biri olduğunu dile getirdi.

Öğrencilerin şiir okumasıyla devam eden programın ardından katılımcılar, Mütareke Evi Müzesi'ni gezdi.

Törene, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, siyasi parti temsilcileri ve ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.

Mudanya Mütarekesi'nin 99'uncu yılı kapsamında etkinlik düzenlendi

Mudanya Mütarekesi'nin 99'uncu yılı kapsamında etkinlik düzenlendi

Mudanya Mütarekesi'nin 99'uncu yılı kapsamında etkinlik düzenlendi

AA / Yavuz Gerçekçi - Son Dakika Haberleri
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