Mudanya'da gıda denetimi seferberliği

BURSA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ülke genelinde başlattığı "Gıda Denetim Seferberliği" kapsamında Bursa'nın Mudanya ilçesindeki gıda üretim işletmelerinde de denetimler yapıldı.

Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergün Karadağ'ın da bizzat katıldığı denetimlerde kontrol görevlileri, soğuk zincir ve saklama koşulları ile hijyen tedbirleri, etiket, ürünlerin son kullanma tarihleri, ürün alım fişleri ve çalışanların belgelerini kontrol etti.

Ekipler, kontroller sonrasında işletmelerde uyulması gereken kuralları işletme yetkililerine iletti.

Kurallara uyum denetiminin hafta boyunca süreceği bildirildi.

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