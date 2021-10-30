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Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü an kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü an kamerada Karaman'da hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra yola savrulan motosiklet sürücüsü, kaskının da takılı olmasıyla ölümden dönerken, o anlar kameraya yansıdı.

KARAMAN (İHA) - Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü an kamerada

KARAMAN - Karaman'da hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra yola savrulan motosiklet sürücüsü, kaskının da takılı olmasıyla ölümden dönerken, o anlar kameraya yansıdı.

Kaza, önceki gün Cedit Mahallesi Leblebiciler Kavşağında meydana geldi. Kavşağa birlikte giren hafif ticari araçla motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet ve sürücüsü yola savruldu. Asfalt zemine kafasını çarpan motosiklet sürücüsü kafasında takılı olan kaskla kazayı ucuz atlattı. Kısa süreliğine kazanın şokunu yaşayan sürücü, daha sonra ayağa kalkarak kaldırıma doğru yürüdü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ise hemen motosiklet sürücüsünün yardımına koşarken, o anlar bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(ARD-MD-FM-

Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü an kamerada

Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü an kamerada

Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü an kamerada

İhlas Haber Ajansı / Ali Rıza Dağlı - Son Dakika Haberleri
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