Mole poblano nasıl yapılır? En güzel Mole poblano tarifi! Mole poblano malzemeleri nelerdir?

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Mole poblano tarifi oldu. Peki en güzel Mole poblano yemek tarifi nasıldır? Mole poblano yemeği nasıl yapılır? Mole poblano için gerekli malzemeler nelerdir? Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

MOLE POBLANO TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

Yarım silme çay kaşığı Yenibahar

1/4 silme çay kaşığı Rezene tohumu

4-6 parça Hindi (Kemikli)

50 gr İç yağı

50 gr. Üzüm

1/4 silme çay kaşığı Rezene tohumu

50 gr İç yağı

Biber

50 gr. Badem (Suda ıslatılarak kabuğu soyulmuş ve kıyılmış)

50 gr. Üzüm

6 adet Kırmızı biber (Acı, kurutulmuş)

Tuz

1 dilim Tost ekmeği

20 gr. Çikolata

MOLE POBLANO NASIL YAPILIR?

Biberlerin tohumlarını temizleyin ve 1 bardak su ile birlikte bir kâseye koyun. En azından bir saat dinlendirin.

Hindiyi, üzerine kaplayacak kadar tuzlu soğuk su ile birlikte bir tencereye koyun. Kaynatın, sonra ateşi kısarak tencerenin kapağını kapatın ve 1 saat pişirin.

Hindinin suyunu süzün ve hindi suyunu saklayın.

Büyük bir tavada içyağını eritin ve hindiyi nar gibi oluncaya kadar kızartın.

Kızarmış hindiyi başka bir kaba alarak içyağını saklayın.

Biberleri suyla birlikte bir elektrikli karıştırıcıya koyun ve soğanı, sarmısağı, rezene tohumunu, bademi, üzümü, yeni baharı, 2 silme çorba kaşığı susamı, domatesi, tost ekmeğini içine katın.

Gerekirse biraz daha su katarak bütün malzemeyi püre kıvamına gelinceye kadar karıştırın.

Karıştırma işini iki ve daha fazla gruplar halinde yapmak zorunda kalabilirsiniz, içyağını tekrar ısıtın ve hazırladığınız bu püreyi sürekli karıştırarak 5 dakika kavurun, içine hindi suyunu çikolata ile birlikte katın ve tadına bakarak tuzunu biberini ayarlayın.

Çikolata eriyinceye kadar karıştırın, sonra karışımı hindi parçalarının üzerine dökün. Kaynatın, sonra ateşi kısarak tencerenin ağzını örtün ve 30 dakika tıkırdatın. Geri kalan susamı kuru bir tavada karıştıra karıştıra kavurun.

Soslu hindiyi üzerine kavrulmuş susam serperek sıcak sıcak servis yapın.

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