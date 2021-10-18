Bakan Özer, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut'la bir araya geldi

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede, AB Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) çerçevesinde desteklenen projeler ele alındı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile beraberindeki heyetle bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Özer, AB ile eğitim alanında iş birliğinin uzun yıllardır devam ettiğini belirterek, "Karşılıklı öğrenmenin, iyi uygulama ve politikaların, bilgi ve deneyimin paylaşılması çerçevesinde eğitim alanında yapılan iş birliğine büyük önem vermekteyiz. İlerleyen süreçte 'Avrupa Eğitim Alanı ve Sonrası için (2021-2030) Eğitim ve Öğretimde Avrupa İş Birliği Stratejik Çerçevesi' kapsamında iş birliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ise konuşmasının başında Milli Eğitim Bakanlığı görevine getirilmesinden ötürü Bakan Özer'i tebrik etti. Milli Eğitim Bakanlığı görevinin büyük bir sorumluluk taşıdığını dile getiren Meyer-Landrut, söz konusu iş birliklerini sürdürmek istediklerini söyledi. Suriyeli sığınmacı çocukların eğitime erişimi konusunda Türkiye'nin çabalarını takdirle karşıladıklarını belirten Büyükelçi Meyer-Landrut, gerek mesleki eğitim gerekse okul öncesi eğitim konusunda iş birliğine hazır olduklarını söyledi.