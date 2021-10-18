Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Vali Fuat Gürel'i Ziyaret Etti.

KARABÜK (Habermetre) - Ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere ilimize gelen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Vali Fuat Gürel'i makamında ziyaret etti.

Valilik girişinde Vali Fuat Gürel, Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, TSO Başkanı Mehmet Mescier, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Şensoy Valilik Makamında Vali Gürel ve protokol üyeleri ile bir süre fikir alışverişinde bulundu.

Karabük'ün eğitim başarısını takdirle takip ettiğini ifade eden Bakan Yardımcısı Şensoy, "Karabük eğitim ve öğretime çok büyük önem veren, şehir olarak eğitimi benimsemiş bir ilimiz. Karabük'ü yakından takip ediyorum, LGS ve üniversite sınavlarında elde edilen ve uzun süredir ilk 10'da gösterilen başarının tesadüf olmadığını gösterdiniz. Karabük halkımızı, İl idarecilerimizi, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ederim. "diye konuştu.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy'u Cumhuriyet Kenti Karabük'te misafir etmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Gürel ve nazik ziyareti için teşekkür etti.

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