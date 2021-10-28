Milletvekili Yağcı ile İl Başkanı Yıldırım'dan üniversiteye ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milletvekili Yağcı ile İl Başkanı Yıldırım'dan üniversiteye ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Milletvekili Yağcı ile İl Başkanı Yıldırım'dan üniversiteye ziyaret

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i ziyaret etti.

BİLECİK (İHA) - AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i ziyaret etti.

Ziyarette üniversitenin gelişimi için yapılan ve yapılabilecek çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunulurken, Milletvekili Yağcı ve İl Başkanı Yıldırım Tıp Fakültesi morfoloji binasında hizmete giren birimler, yeni açılacak olan Diş Hekimliği Fakültesi ve önümüzdeki süreçte yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi edindi. Rektör Beydemir, ile birlikte Yağcı ve Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Baykan'ı ziyaret ederek burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. - BİLECİK

Milletvekili Yağcı ile İl Başkanı Yıldırım'dan üniversiteye ziyaret

Milletvekili Yağcı ile İl Başkanı Yıldırım'dan üniversiteye ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title