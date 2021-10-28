"MİLLETİMİZ, BAĞIMSIZLIĞINI CANINDAN AZİZ BİLMİŞTİR"

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, "İmkansızlıklar içinde dahi esareti kabul etmeyen milletimiz, tarihin her döneminde canı pahasına bağımsızlık için yaptığı mücadeleyi dosta, düşmana göstermiştir. Milletimiz, bağımsızlığını canından aziz bilmiştir. Zorluklar karşısında tek yürek ve tek yumruk olan milletimiz; bugün de birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları vererek kararlı duruşundan taviz vermemektedir. " dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, hemşehrilerinin bayramını kutladı.

Başkan Hüseyin Tavlı, mesajında, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururu, heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. " dedi.

-" 15 Temmuz, son örnektir"-

Millet olarak, bağımsızlıktan ödün vermediklerini belirten Başkan Tavlı, mesajında şu ifadelere yer verdi.

"Tarih boyunca yurduna yapılan işgalleri kabullenmeyen milletimiz, İstiklal Savaşı'nda da kenetlenerek iradesini ortaya koymuştur. İmkansızlıklar içinde dahi esareti kabul etmeyen milletimiz, tarihin her döneminde canı pahasına bağımsızlık için yaptığı mücadeleyi dosta, düşmana göstermiştir. Zorluklar karşısında tek yürek ve tek yumruk olan milletimiz; bugün de birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları vererek kararlı duruşundan taviz vermemektedir. Türk Milleti, donanım ve imkan bakımından kendinden üstün olan güçlerle karşı karşıya gelmekten korkmamıştır. Sarsılmaz imanıyla, vatanı için canını feda ederek öz yurdunda düşmana karşı tüm dünyayı kendine hayran bırakacak zaferlere imza atmıştır. Milletimiz, dün nasıl ki Anadolu'da ülkesine, milletine ve vatan topraklarına karşı yönelen tehditleri bertaraf ettiyse bugünde aynı kararlılıktadır. 15 Temmuz, bunun son örneğidir. 15 Temmuz'da bir avuç çapulcuya canı pahasına geçit vermeyen milletimiz, tankların ününe vücudunu siper ederek bağımsızlığını canından aziz bilmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımızın her karışında kanı ve alın teri olan tüm ecdadımıza, şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ecdadımızın emanetine sahip çıkan kahraman milletimizin ve hemşerilerimizin bayramını canı gönülden tebrik ediyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. "

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