Mikro krediyle hayvancılık işine başlayan girişimci kadın, yurt dışına peynir göndermeye başladı - Haberler
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Mikro krediyle hayvancılık işine başlayan girişimci kadın, yurt dışına peynir göndermeye başladı

AA / Ali Öztürk - Haberler | Güncel
Mikro krediyle hayvancılık işine başlayan girişimci kadın, yurt dışına peynir göndermeye başladı

Kahramanmaraş'ta mikro kredi desteğiyle 2017 yılında aldığı 2 ineğin sayısını 12'ye yükselten girişimci kadın, elde ettiği süt ürünlerini komşu illerin yanı sıra yurt dışına da gönderiyor.

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta mikro kredi desteğiyle 2017 yılında aldığı 2 ineğin sayısını 12'ye yükselten girişimci kadın, elde ettiği süt ürünlerini komşu illerin yanı sıra yurt dışına da gönderiyor.

Elbistan ilçesindeki Eldelek Mahallesi'nde evinin ahırında hayvancılık yapmaya karar veren girişimci Muhlise Aygün'ün (44) mikro krediyle tanıştıktan sonra hayatı değişti.

Aygün, 2017 yılında aldığı teşvikle başladığı işinde bugün günde 250 litre süt elde ediyor.

Sütlerden elde ettiği peyniri Türkiye'nin çeşitli illerine satan Aygün, kurduğu ticaret ağı sayesinde ürünlerini yurt dışına da gönderiyor.

Muhlise Aygün, AA muhabirine, günde 25 kilogram peynir ürettiklerini söyledi.

Mikro krediyle tüm ailesinin hayatının değiştiğini belirten Aygün, şunları kaydetti:

"İlk olarak 16 bin lira kredi kullandım ve 2 inekle başladığım hayvancılıkta şu an 12 ineğim var. Geçimimizi bu hayvanlarla sağlıyoruz. İş yükünü eşimle birlikte paylaşıyoruz. Bu iş erkek gücü isteyen bir iştir. Eşim altını temizliyor, yemlerini veriyor. Ben de sağımını yapıyorum. Elde ettiğimiz sütü peynir yapıyorum. Evimizin geçimini de çocuklarımızın eğitimini de bu sayede sağlıyoruz."

Elde ettiği ürünleri ilk önce komşularına tattırdığını, onların beğenmesi durumunda müşterilere gönderdiğini anlatan Aygün, " Ürünlerimizi Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Almanya, Kanada ve Avusturya'da yaşayan vatandaşlarımıza da satıyoruz. Sipariş üzerine çalışıyoruz, çoğu zaman ürün yetiştirmekte zorlanıyoruz. Hayvan sayısını artırarak iş hacmimizi genişletmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Elbistan Mikro Kredi Şube Sorumlusu Tuba Öztürk de kırsalda yaşayan kadınlara verdikleri desteğin bundan sonraki süreçte de devam edeceğini söyledi.

Mikro krediyle hayvancılık işine başlayan girişimci kadın, yurt dışına peynir göndermeye başladı

Mikro krediyle hayvancılık işine başlayan girişimci kadın, yurt dışına peynir göndermeye başladı

Mikro krediyle hayvancılık işine başlayan girişimci kadın, yurt dışına peynir göndermeye başladı

Mikro krediyle hayvancılık işine başlayan girişimci kadın, yurt dışına peynir göndermeye başladı

AA / Ali Öztürk - Son Dakika Haberleri
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