Microsoft ve SEGA bulut oyun ortaklığını duyurdu

Tokyo merkezli Sega, bir anlaşmanın başlıklar veya sermaye yatırımı için münhasırlık içerip içermeyeceği de dahil olmak üzere daha fazla ayrıntı vermeden borsa açıklamasında, Microsoft'un Azure bulut platformunda küresel erişime sahip oyunlar oluşturmayı araştırdığını belirtti.

Microsoft'un kendi büyük bulut oyun girişimi, popüler Yakuza serisi gibi Sega oyunlarını içeren platformlar arası abonelik hizmeti Xbox Game Pass aracılığıyla kullanılabilir.

Microsoft'un "Sonic the Hedgehog" yayıncısı Sega için yaptığı bir teklif on yıllardır söyleniyor. Dünyanın en büyük üçüncü oyun pazarı ve sektördeki büyük bir yenilikçi olan Japonya, Washington merkezli Redmond firması için zayıf bir nokta olmaya devam ediyor.

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Microsoft ve SEGA, bu ortaklığın temeli üzerinde anlaştılar ve karşılıklı işbirliği yoluyla, küresel çevrimiçi hizmetlerin önemli bir öncelik olması için gereken ağ altyapısı ve iletişim araçları gibi alanlarla daha da teknolojik evrimler inşa etmeye çalışacaklar. SEGA yeni nesil bir geliştirme platformuna geçerek, çalışma stillerini ve potansiyel altyapı değişikliklerini çeşitlendirmeye etkili bir şekilde uyum sağlayabilecek.

Ayrıca SEGA, Microsoft ile ortaklığını duyurmasının ardından SEGA'nın hisselerinde %6 yükseliş görüldü

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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