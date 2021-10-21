MHP İl Başkanı Murat Öner ve Yönetim Kurulundan Başkan Ergün'e ziyaret

MANİSA (Bültenler) - Başkan Ergün ziyarette, Başkan Öner ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, geçtiğimiz günlerde Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı görevine atanan Murat Öner ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Ziyarette, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü de yer aldı. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Murat Öner ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle tek tek selamlaşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Hayırlı uğurlu olsun. Rabbim utandırmasın. Allah, hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin inşallah. Bugün varız, yarın yokuz. Kişiler değişecek ancak teşkilatlar her zaman bakidir ve ayaktadır. O açıdan, işiniz kolay değil. Hep birlikte sahada çalışmamız lazım. Her zaman bunu ifade ediyorum. Vatandaşlarımıza hizmeti en iyi şekilde nasıl götürebiliriz, bunun çabasında olmalıyız. El birliğiyle ve istişare ederek bunu vatandaşımıza yansıtmalıyız. Bu şekilde 12 senedir bu görevi ifade ediyoruz. Partimizi en iyi şekilde sahada temsil etmeye çalıştık. 3 dönemdir Milliyetçi Hareket Partimizin bayrağını dalgalandırıyoruz. Bu, Cengiz Ergün'ün tek başına başarısı değil. O dönem İl Başkanımız Mesut Bayram Laçalar'dan, bugüne kadarki tüm başkanlarımızdan ve yöneticilerimizden Allah razı olsun. Hepsinin emeği var. Ülkücü kardeşlerimizin, partililerimizin sahada çalışmasıyla bu başarı elde edildi. İnşallah bu hep böyle devam eder. Rabbim utandırmasın." dedi. Başkan Ergün'ün ardından konuşan Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Murat Öner de, "Hep birlikte güzel hizmetler yapacağımıza inanıyoruz. Rabbim utandırmasın. Yeni Belediye hizmet binası da Manisa'mıza hayırlı olsun. İnşallah güzel hizmetler vermeyi Rabbim bizlere nasip etsin" ifadelerinde bulundu.

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