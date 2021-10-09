MHP heyeti, Beypazarı'nda temaslarda bulundu

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ve Ankara milletvekili Erkan Haber al, Beypazarı'nda ziyaretler gerçekleştirdi.

MHP İlçe Başkanlığını ziyaret eden Yıldırım ve Haber al, İlçe Başkanı Erdoğan Orhan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve değerlendirmelerde bulundu.

MHP heyeti, daha sonra esnaf ziyaretlerinde bulunarak şikayet ve talepleri dinledi.

Yıldırım, salgının ekonomiye etkilerine işaret ederek, hastalığı yenmek konusunda mücadelenin devam ettiğini kaydetti.