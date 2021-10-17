MEVLİD KANDİLİMİZ MÜBAREK OLSUN - Haberler
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MEVLİD KANDİLİMİZ MÜBAREK OLSUN

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MEVLİD KANDİLİMİZ MÜBAREK OLSUN

Ilgın Belediye Başkanımız Yalçın Ertaş, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "Mevlid Kandilimizin; ülkemiz, gönül coğrafyamız ve tüm İslam aleminin huzur ve mutluluğuna vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

Ilgın Belediye Başkanımız Yalçın Ertaş, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "Mevlid Kandilimizin; ülkemiz, gönül coğrafyamız ve tüm İslam aleminin huzur ve mutluluğuna vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

Mevlid Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) dünyaya teşriflerinin, yıl dönümü olan Mevlid Kandili'ni idrak etmenin mutluluk ve huzurunu yaşadıklarının vurgusunu yapan Başkan Ertaş "Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) gönüllere ve akla hitap ederek yaşamı boyunca tüm insanlığa barışı, kardeşliği, huzuru ve eşsiz İslam ahlakını tebliğ etmiş, gerek yaşam tarzı, gerekse söz ve davranışlarıyla başta ümmeti olmak üzere tüm insanlığın yolunu aydınlatmıştır. Hakkı, hukuku, doğruyu, güzeli ve vefayı gözeten, Allah yolunda ise samimiyeti öne çıkararak gönüllerin sultanı olan nebilerin nebisi Hz. Peygamberimizin hayatını örnek almalıyız. Mevlid Kandili Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın (S. A. V. ) ezeli ve ebedi mesajını yeniden hatırlayacağımız, düşüneceğimiz ve insanlığa getirdiği kurtuluş reçetelerini anlayıp, hayatımızı onun güzel ahlakıyla güzelleştireceğimiz bir manevi yenilenme fırsatıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Mevlid Kandilimizin; Ilgınımız, ülkemiz, gönül coğrafyamız ve tüm İslam aleminin huzur ve mutluluğuna vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

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