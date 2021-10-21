Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Koca Anamur Kaymakam Bozdemir'i ziyaret etti - Haberler
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Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Koca Anamur Kaymakam Bozdemir'i ziyaret etti

AA / İbrahim Polat - Haberler | Güncel
Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Koca Anamur Kaymakam Bozdemir'i ziyaret etti

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir'i makamında ziyaret etti.

ANAMUR, MERSİN (AA) - Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir'i makamında ziyaret etti.

Kaymakam Bozdemir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'ya teşekkür etti.

Ziyarette, ilçenin eğitim durumu değerlendirildi, öğrenci başarısını artıracak projeler ele alındı.

AA / İbrahim Polat - Son Dakika Haberleri
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