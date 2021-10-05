Mersin'de gençlik kampı kız öğrenciler için yurda dönüştürüldü - Haberler
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Mersin'de gençlik kampı kız öğrenciler için yurda dönüştürüldü

AA / Burcu Kaya - Haberler | Güncel
Mersin'de gençlik kampı kız öğrenciler için yurda dönüştürüldü

Mersin'in Silifke ilçesindeki 23 Nisan Gençlik Kampı binası, onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle kapatılan kız öğrenci yurdu yerine hizmet verecek.

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesindeki 23 Nisan Gençlik Kampı binası, onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle kapatılan kız öğrenci yurdu yerine hizmet verecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Kapızlı Mahallesi'nde kamp olarak kullanılırken yurda çevrilen binada inceleme yaptı.

Yurt müdürü Aylin Tatar'dan bilgi alan Demir, gazetecilere, Taşucu Mahallesi'ndeki yurdun onarım, güçlendirme ve yenileme çalışmaları nedeniyle hizmet veremediğini belirtti.

Kız yurdunu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla 23 Nisan Gençlik Kampına taşıdıklarını ifade eden Demir, "Öğrencilerimizi mağdur etmemek için çalışıyoruz. Burada 438 yatak kapasitemiz var. Yurda dönüştürülen binamızda ilk etapta Mersin ve Selçuk üniversitelerinde okuyan öğrencilerimizi ağırlayacağız." dedi.

Bölgede, 1750 yatak kapasiteli 6 gençlik kampının olduğunu kaydeden Demir, şöyle devam etti:

"Gençlik kamplarımızdan birini pandemi yurdu olarak tahsis ettik. Yurtlarımızda kalan çocuklarımızın arasından Kovid-19 testi pozitif çıkan veya temaslı olan olursa burası hizmet verecek. Yurtlarımız, önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacak. Mesajla ulaştığımız ve barınma hizmeti konusunda başvuru yapan yedek öğrencilerimiz de dönem sonuna kadar burada kalabilecekler. Yedek sırası hakları da kaybolmayacak. Çok konforlu bir yer olan burayı çocuklarımıza yurt olarak açtık ve onları misafir edeceğiz."

Mersin'de gençlik kampı kız öğrenciler için yurda dönüştürüldü

Mersin'de gençlik kampı kız öğrenciler için yurda dönüştürüldü

Mersin'de gençlik kampı kız öğrenciler için yurda dönüştürüldü

Mersin'de gençlik kampı kız öğrenciler için yurda dönüştürüldü

AA / Burcu Kaya - Son Dakika Haberleri
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