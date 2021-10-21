Mersin'de fuhuş operasyonu: 14 gözaltı

KAYSERİ (DHA) - MERSİN'de polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte fuhuş yapan, yaptıran, aracılık ve yer temin eden şüphelilerin yakalanmasına yönelik 12 Ekim sabahı operasyon düzenledi. Çok sayıda ekibin katılımıyla 13 adrese eş zamanlı baskın yapıldı, 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 11 cep telefonu,6 flash bellek, 1 ruhsatsız tabanca,1 şarjör ile 13 mermiye el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.