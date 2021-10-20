Tiyatro geçmişi olan oyuncuyu ekranlarda Hekimoğlu dizisiyle görmüştük. Şimdi Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Cavidan karakterini canlandırmaktadır. Peki, Meltem Baytok kimdir? Sadakatsiz Cavidan kimdir? Meltem Baytok kaç yaşında, nereli? Meltem Baytok dizileri ve filmleri neler? Meltem Baytok hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MELTEM BAYTOK KİMDİR?

Sadakatsiz dizisinin Cavidan'ı Meltem Baytok, 1 Ocak 1968 yılında doğmuştur. Oyuncu Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Meltem Baytok, Üç Boylu Kadın, Ferhat ile Şirin, Kunaz Aşıklar gibi birçok tiyatro oyununda yer almıştır. Arzu Tramvayı adlı tiyatro oyununda canlandırdığı Stella rolü için Sanat Kurumu Ödülü alırken, Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe tiyatro oyununda ise Sadri Alışık ödülü almıştır.

Tiyatro geçmişi olan oyuncuyu ekranlarda Hekimoğlu dizisiyle görmüştük. Şimdi Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Cavidan karakterini canlandırmaktadır. Meltem Baytok Hangi Dizilerde Oynadı? Herkes oyuncunun Sadakatsiz dizisinden önce hangi dizilerde oynadığını merakla araştırıyor. Meltem Baytok'un oynadığı diziler şu şekildedir; Unutma Beni, Deniz Yıldızı, Aşkların En Güzeli, Hekimoğlu, Sadakatsiz, Meltem Baytok sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanmaktadır.

Oyuncunun resmi ınstagram hesabında 4.174 takipçi vardır. Takipçi sayısı günden güne artan oyuncunun ınstagram hesabı ise @meltem_baytok'tur.

Görev Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Gidion'un Düğümü/ Corryn - 2020

Parkta Güzel Bir Gün/ Yönetmen - 2018

Terör/ Oyuncu - 2017

Ya Devlet Başa, Ya Kuzgun Leşe/ Oyuncu - 2016

Kurnaz Aşıklar/ Oyuncu - 2015

Üç Boylu Kadın

Ferhat İle Şirin

Arzu Tramvayı

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Sadakatsiz (Cavidan, TV Dizisi 2020-2021)

Hekimoğlu (TV Dizisi 2020)

Unutma Beni (TV Dizisi 2014)

Deniz Yıldızı (İkbal, TV Dizisi 2009-2014)

Aşkların En Güzeli (Sinema Filmi 1982)

SADAKATSİZCAVİDAN KİMDİR?

Sadakatsiz dizisinde laf çarpmalarıyla dikkat çeken Cavidan karakteri Gönül Güçlü'nün arkadaşıdır. Aynı dernekte yer alan bu iki isim birlikte sosyal sorumluluk projeleri de yapmaktadır. Ancak bu iki isim birbirini hiç sevmezler. Cavidan sürekli Derin'e laf soktuğu ve onu eleştirdiği için Derin de Gönül de Cavidan'dan hiç hoşlanmaz.

Cavidan, Derin ile Asya'nın arasında ki olayda Asya'yı haklı bulduğu için ve her fırsatta Asya'yı savunduğu için Gönül içten içe Cavidan'a sinir olur. Dizinin hikayesiyle ilgili gelişmeler yayınlanan her yeni bölümde değişiklik gösterecektir. Her Çarşamba günü izleyenlerini ekrana kilitleyen Sadakatsiz dizisinde Cavidan karakterine hayat veren isim Meltem Baytok'tur. Herkes Meltem Baytok'un hayatını, hangi dizilerde oynadığını ve kaç yaşında olduğunu araştırıyor.

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