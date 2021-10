Halen Arter'in kurucu direktörü ve Yürütme Kurulu üyesidir. TEGV Mütevelli Heyeti üyesi olan Fereli ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi'nde (MİAM) öğretim üyeliği yapmaktadır. Fereli'ye Türkiye-Britanya kültürel ilişkilerine katkıları nedeniyle 1998 yılında Britanya İmparatorluğu Nişanı (Officer of the Order of British Empire; OBE) verilmiştir. Peki, Melih Fereli kimdir? Melih Fereli kaç yaşında, nereli? Melih Fereli hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MELİH FERELİ KİMDİR?

Melih Fereli, (d. 22 Ağustos 1948, İstanbul), sanat yöneticisi. 2005 yılından beri Vehbi Koç Vakfı (VKV) kültür-sanat danışmanı olarak görev yapmasının yanı sıra Arter'in kurucu direktörüdür.

1965 yılında İstanbul Erkek Lisesi'ni, 1966 yılında da AFS bursiyeri olarak ABD'nin Pennsylvania eyaletindeki Waynesboro Area Lisesi'ni bitiren Fereli, makine mühendisliği öğrenimi gördüğü Robert Kolej'in yüksek kısmından (bugün Boğaziçi Üniversitesi) 1970 yılında mezun oldu. Akışkanlar mekaniği alanındaki yüksek lisans çalışmasını ABD'de Virginia Tech'te (Virginia Polytechnic Institute and State University) tamamladı (1971). 1973-85 yılları arasında İngiltere'de Lucas Industries şirketinde çalıştı. Londra Philharmonia Korosu'nda 1979'dan itibaren tenor korist sanatçılığının yanı sıra Yönetim Kurulu üyeliği (1985-92) yaptıktan sonra Türkiye'ye dönerek 1993'te İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın (İKSV) genel müdürlüğünü üstlendi ve 2001 yılına kadar bu görevini sürdürdü.

2002-05 yılları arasında serbest sanat yöneticisi olarak çalışan ve 2005 yılında VKV kültür-sanat danışmanı olan Fereli, 2010'da açılan Arter'in kurucu direktörü olarak görev yaptı. Ayrıca Arter'de düzenlenen Erdem Helvacıoğlu'nun "Siyaha Özgürlük" sergisi ile Sarkis'in "Cage/Ryoanji Yorumu"nun küratörlüğünü üstlendi. Halen Arter'in kurucu direktörü ve Yürütme Kurulu üyesidir. TEGV Mütevelli Heyeti üyesi olan Fereli ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi'nde (MİAM) öğretim üyeliği yapmaktadır. Fereli'ye Türkiye-Britanya kültürel ilişkilerine katkıları nedeniyle 1998 yılında Britanya İmparatorluğu Nişanı (Officer of the Order of British Empire; OBE) verilmiştir.

Haberler.com - Gündem