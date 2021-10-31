Mehterli bayram kutlaması eleştirilerine Vali'den yanıt Açıklaması

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında mehter takımının akşam gerçekleştirilen Fener Alayı'nda da yer almasının eleştirilmesi üzerine gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vali Mustafa Tutulmaz, "Mehter akşam olur muymuş ya da işte Ferdi Tayfur'dan türkü söylenir miymiş kusura bakmasınlar. Bu halkın Ferdi Tayfur'a da ihtiyacı var, mehtere de ihtiyacı var. Biz sadece kapalı salonlarda Çav Bella ile Cumhuriyet kutlamıyoruz" dedi.

Kentin tanıtımında önemli rol oynayacak olan projeleri inceleyen Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, gazetecilerin sorularını yanıtladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarındaki akşam düzenlenen fener alayına mehter takımının eşlik etmesi ve sahnede uzun süre kaldığı yönündeki iddiaların sorulduğu Vali Mustafa Tutulmaz, son yılların en coşkulu Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Vali Tutulmaz, herkesin coşkuya katkı sağladığına dikkat çekerek, "Cumhuriyet Bayramı'nı son yılların en coşkulu Cumhuriyet Bayramı olarak kutladık. Bunu da siz gazeteciler ilk sayfalarınıza büyük puntolarla 'Cumhuriyet coşkusu' olarak yansıttınız. Bu Cumhuriyet Bayramı'nın kutlanmasında en büyük rol halkımızın bayrama sahip çıkmasıydı. Sokaklara halkımız döküldü. Bir taraftan da kamu kurum ve kuruluşlar Valiliğimizin organizasyonunda hep bir elden bu coşkuya katkı sağladı. Gerçekten bütün herkes son yılların en büyük en coşkulu Cumhuriyet Bayramıydı dediler. Şimdi böyle çok güzel bir bayram kutlarken Cumhuriyetin ruhuna uygun bir şekilde Bayram kutlarken Cumhur ne demek halk demektir. Halkın katıldığı bir bayram kutlarken bazı 'marjinal gruplar' diyorum ben. Bu marjinal gruplar bu coşkuyu baltalamak istediler. Nasıl baltalamak istediler. 'Mehter akşam olur muymuş?' 'Ferdi Tayfur'dan türkü söylenir miymiş?' Kusura bakmasınlar. Bu halkın Ferdi Tayfur'a da İhtiyacı var, mehtere de ihtiyacı var. Biz sadece kapalı salonlarda Çav Bella ile Cumhuriyet kutlamıyoruz. Biz Cumhuriyeti halkımızla kutluyoruz. Halkımız mehter istiyorsa mehter olur halkımız Ferdi Tayfur isterse Ferdi Tayfur olur. Bu bu kadar basit ayrıca mehter gündüz törende vardı, bu coşkunun bir parçası da Mehter'di. Mehter orada çaldı Bayrak, Türkiye marşı çaldı. Eğer Bayrak Marşı'ndan rahatsızlık duyan varsa Türkiye Marşından rahatsızlık duyan varsa kusura bakmasınlar bu ülkede bayrak marşı da Türkiye Marşı da çalınacaktır. Kusura bakmasınlar" diye konuştu. - ZONGULDAK

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