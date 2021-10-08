Mehmet Ali Alabora, 25 Kasım 1977 doğumlu Türk oyuncudur. Yargıtay'ın bozduğu 35 sanıklı Çarşı davası ile İstinaf Mahkemesi'nce bozulan Osman Kavala, Can Dündar ve Mehmet Ali Alabora'nın da arasında bulunduğu 17 sanıklı Gezi ana davasının birleştirilmesinin ardından ilk duruşma bugün görülecek. Bu gelişmenin üzerine, Mehmet Ali Alabora kimdir? Mehmet Ali Alabora kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Mehmet Ali Alabora hayatı ve biyografisi! soruları araştırılmaktadır. Peki, Mehmet Ali Alabora kimdir? Mehmet Ali Alabora kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Mehmet Ali Alabora hayatı ve biyografisi! İşte detaylar...

MEHMET ALİ ALABORA KİMDİR?

Alabora, oyuncu anne (Betül Arım) ve babanın (Mustafa Alabora) oğulları olarak 25 Kasım 1977'de İstanbul'da doğdu. İlk tiyatro deneyimini, okulun tiyatro kolunda İngilizce oynadıkları, Çöpçatan (The Matchmaker), Damdaki Kemancı, Batı Yakasının Hikayesi oyunları ile yaşayan Memet Ali Alabora lise yıllarında da "Shakespeare Çeşitlemeler", "Biz, Orhan Veli" gibi oyunlarda rol aldı.

Lisede öğrenciliği sürerken Özel Boğaziçi Lisesinin desteği ile 1994 yılında Evren Ergeç ile "Boğaziçi Sanat" adında yarı profesyonel bir tiyatro kurdu. Bu ekiple birkaç temsil oynadı. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirdi. Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinde yüksek lisans yaptı. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

MEHMET ALİ ALABORA'NIN MESLEK YAŞAMI

İlk profesyonel tiyatro deneyimine Tiyatro İstanbul sahnesinde sergilenen Acaba Hangisi? adlı oyunla başladı. Bir yandan da 1995–1997 yılları arasında atv'de yayınlanan A Takımı programında muhabir olarak çalıştı. Bu sırada kendini ilk kez tanıttığı Kara Melek adlı televizyon dizisinde rol almaya başladı. Ancak asıl ünlenmesi Yılan Hikayesi adlı televizyon dizisinde başrolde oynaması ile oldu. 1999 yılında ilk sinema filmi olan Türk-Yunan ortak yapımı Kayıkçı isimli filmde başrolü oynadı. Bir süre Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Alabora, Garajistanbul'un kurucularındandır ve Mayıs 2010 yılına kadar da yönetiminde görev almıştır.

29 Mart 2011'de kurulan Oyuncular Sendikası'nın kurucu üyelerinden olan Memet Ali Alabora, önce Geçici Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. 10-11 Eylül 2011'de yapılan Oyuncular Sendikası'nın 1. Olağan Genel Kurulu'nu takip eden ilk yönetim kurulu toplantısında Genel Başkan seçilmiştir. Alabora 6-7 Eylül 2014'te yapılan 2. Olağan Genel Kurul'a kadar Genel Başkanlık görevini sürdürmüştür.

GEZİ PARKI EYLEMLERİ

Alabora, 2013'te Gezi Parkı protestolarına destek vermiştir. Aralık 2018'de Memet Ali Alabora hakkında Gezi Parkı eylemlerinden dolayı "Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlamasıyla tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmıştır. Şubat 2020'de Gezi Parkı davasında hakkında beraat kararı verildiği söylendi. Kendisi ise DW Türkçe'de gazeteci Nevşin Mengü ile yaptığı bir röportajda bu kararın kendisi ve yurt dışındaki diğer sanıkları kapsamadığını söyledi.

MEHMET ALİ ALABORA'NIN ÖZEL YAŞAMI

19 Kasım 2009'da oyuncu Pınar Öğün ile evlenmiştir. Çift 2021 yılında ortak alınan karar ile boşanmışlardır.

Gezi Parkı olayları sonrasında Türkiye'den ayrılıp İngiltere'ye yerleşen Mehmet Ali Alabora, Ekim 2020'de katıldığı bir yayında Galler'in Cardiff kentinde yaşadığını belirtmiştir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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