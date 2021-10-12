Maruf Güneş enerji sektöründeki yatırımlarını hızlandırıyor - Haberler
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Maruf Güneş enerji sektöründeki yatırımlarını hızlandırıyor

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Maruf Güneş enerji sektöründeki yatırımlarını hızlandırıyor

Güneş Grup Yönetim Kurulu Başkanı olan Maruf Güneş, enerji sektörüne yeni yatırımlar yapacaklarını açıkladı. Enerji santralleri kurulumu, işletmesini alanlarında faaliyetlerinin yanı sıra devlet taahhüt işleri, enerji sektörü ve otelcilik faaliyetlerinde son beş yılda yaptıkları yatırımlar ile büyümeye devam eden Güneş Grup, bu alanda yatırımları ile adından sıklıkla söz ettiriyor.

Baraj ve yol yapımı, drenaj sistemi, enerji santralleri, otelcilik ve turizm, liman işletmeciliği, yurtdışı iş merkezi, spor yöneticiliği, eğitim projeleri ile bir çok alanda faaliyetlerini yürüten Maruf Güneş, Türkiye'de önemli projelere imza atmış durumda. Devletin açmış olduğu taahhütlü işlere katılan Maruf Güneş, bir çok büyük ölçekli ihaleleri tamamlamış. Devam eden projelerin yanında, enerji sektöründe bir çok ortak projeleri de bulunan Maruf Güneş, Türkiye'nin bir çok şehrinde iş yapıyor.

İmar ve inşaat alanında önemli roller üstlenen Güneş Grup, 1970 yılından bu yana başarılı projeleri hayata geçirmiş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine 2008 yılında atanan Maruf Güneş, son yıllarda otelcilik ve iş merkezi yatırımlarını genişletmenin yanında, artık enerji sektöründeki faaliyetlerine hız kazandıracak.

Enerji Sektöründe Yeni Projeler Yolda

Maruf Güneş, enerji alanında bir çok şirket ile ortak çalışmaları bulunuyor. Çanakkale, Aydın, Balıkesir, Ordu, Adıyaman, başta olmak üzere, farklı şehirlerde yeni HES projeleri ile elektrik üretim tesisleri kurmaya devam edeceklerini açıkladı. Devlet taahhütlü işler ile Suriye'de drenaj sistemi, alt yapı ve üst yapı ihaleleri alarak, deneyimlerini arttıran Maruf Güneş, daha yenilikçi elektrik üretim sistemleri ile maksimum verim alabilecekleri enerji üretimini faaliyete geçirecek.

Elektrik üretiminde bir çok şirkette yönetim kurulu başkanlığı görevi devam ederken, alt yapı çalışmalarındaki yenilikçi vizyonlarını, artık elektrik üretimi ve elektrik dağıtımı için de kullanacaklarını açıkladı. Sektörde önemli bir yere sahip olan Maruf Güneş, tecrübelerini enerji sektörüne yönelterek, ciddi girişimlerde bulunacak.

Maruf Güneş Kimdir?

Kamuoyunda Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği görevi ile tanınan Maruf Güneş, Mayıs ayında görevinden istifa ederek, yatırımlarına hız kazandırdı. Ayrıca Galatasaray Spor Kulübü Genel Kurul üyeliğine devam eden Maruf Güneş, sıkı bir Galatasaray taraftarı.

Üst düzey yönetici ve iç mimarlık yapan Maruf Güneş, bir çok projenin de yatırımcısı pozisyonunda bulunuyor. 2002 yılında Bournemouthand Poole College Business and Management bölümünü başarı ile tamamlayan Güneş, 2008 yılında İngilizce olarak Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık bölümünden mezun oldu.

Ayvansaray Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği görevine devam eden Maruf Güneş, 16515 Nolu Galatasaray Spor Kulübü Genel Kurul Üyesi.

Şanlıurfa doğumlu Maruf Güneş, evli ve 2 çocuk babası.

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