Marmaris'te Anadolu Medya Buluşması'nda 12 maddelik sonuç bildirgesi

MARMARİS, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'da, 62 şehirden 400 basın mensubunun katılımıyla 2'ncisi gerçekleştirilen 'Anadolu Medya Buluşması'nın sonuç bildirgesi yayınlandı.

Marmaris Belediyesi ve CHP Genel Merkezi iş birliğiyle Marmaris ilçesinde, 'Yerel Medya Sorunları ve Çözüm Önerileri' konu başlığı altında 16-17 Ekim tarihlerinde '2'nci Anadolu Medya Buluşması' düzenlendi. 62 şehirden 400 basın mensubunun katıldığı programın son gününde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da basın mensuplarıyla bir araya gelip sorunlarını dinledi. Yuvarlak masa toplantılarında gazetecilerin kaleme aldığı sorunlar ve çözüm önerileri, açıklanan sonuç bildirgesiyle kamuoyunun dikkatine sunuldu.