MARDİN'DE BİN YILLIK ALTIN İŞLEMELİ 5 TEVRAT ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
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MARDİN'DE BİN YILLIK ALTIN İŞLEMELİ 5 TEVRAT ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde polisin yaptığı operasyonda, bin yıllık olduğu değerlendirilen el yazmalı, altın işlemeli 5 Tevrat ele geçirildi.

MARDİN (DHA) - MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde polisin yaptığı operasyonda, bin yıllık olduğu değerlendirilen el yazmalı, altın işlemeli 5 Tevrat ele geçirildi. Gözaltına alınan bir kişinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, ülkeye yasa dışı yollarla tarihi eser niteliğinde kitapların getirildiği bilgisine ulaşıldı. Ekiplerce, düzenlenen operasyonda yaklaşık bin yıllık olduğu değerlendirilen farklı hayvan derilerine altın işlemeli, elle yazılmış 5 Tevrat ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Polis, ele geçirilen Tevratların ülkeye nasıl getirildiği konusundaki çalışmalarını sürdürüyor.

MARDİN'DE BİN YILLIK ALTIN İŞLEMELİ 5 TEVRAT ELE GEÇİRİLDİ

MARDİN'DE BİN YILLIK ALTIN İŞLEMELİ 5 TEVRAT ELE GEÇİRİLDİ

MARDİN'DE BİN YILLIK ALTIN İŞLEMELİ 5 TEVRAT ELE GEÇİRİLDİ

MARDİN'DE BİN YILLIK ALTIN İŞLEMELİ 5 TEVRAT ELE GEÇİRİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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