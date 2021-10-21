Son dakika haber | Park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Haberler
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Son dakika haber | Park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Manisa'da park halindeki tırın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

MANİSA (AA) - Manisa'da park halindeki tırın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ercan Yıldız'ın kullandığı 16 ABB 433 plakalı otomobil, İzmir - İstanbul Otoyolu Saruhanlı geçişinde H.M. tarafından arızalandığı iddiasıyla yol kenarındaki bankete park edilen 61 K 15380 plakalı tırın dorsesine çarptı.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, itfaiye ekiplerince çıkarılarak adli tıp morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Son dakika haber | Park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika haber | Park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika haber | Park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika haber | Park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika haber | Park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika haber | Park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika haber | Park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika haber | Park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika haber | Park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri
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