Malkara'da üreticilere yem bitkisi tohumu dağıtıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince, "Baklagil Yem Bitkisi Ekiliş Alanlarının Genişletilmesi Projesi" kapsamında Malkara ilçesinde yem bitkisi tohumu dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Malkara eski otogarında gerçekleştirilen tohum dağıtımı töreninde, Tekirdağ Birlik Başkanı Ramazan Demirkıran ve Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul bir konuşma yaparak, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, belediye olarak son 3 yılda Tekirdağ'ın 11 ilçesinde 3 milyar 19 milyon değerinde yatırım yaptıklarını belirtti.

Bu yatırımın, tarım ve hayvancılık alanında Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğunu bildiren Albayrak, şunları kaydetti:

"Bu yatırımlarımız aratarak devam edecektir, kimsenin bundan şüphesi olmasın. Malkara, tarım ve hayvancılık alanında Türkiye'nin en gözde yerlerinden bir tanesidir. Büyükşehir Belediyesi olarak tarım ve hayvancılık alanında çok önemli projeleri hayata geçirdik. Bunlardan Mera İyileştirme Projesi, Yem Bitkisi Ekiliş Alanlarının Genişletilmesi Projesi, Bağcılığı Geliştirme Projesi ile Arıcılığı Geliştirme ve Polinasyon Projesi'nin maliyeti toplam 7 milyon 581 bin 919 liradır. Bu projelerin üreticilerimize dönüşü 187 milyon lira oldu. Üreticimizi desteklemek, tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla proje üretmeye devam edeceğiz. Bu yem bitkisi tohum dağıtımının ilçemize ve üreticilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."