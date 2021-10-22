Malazgirt'te "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı

MALAZGİRT, MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı

Karakaya Köyü Ortaokulunda açılan fuarı gezen Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, bilim fuarının öğrenciler için çok faydalı olduğunu söyledi.

Bilim fuarları sayesinde çocukların bilime daha çok yöneldiğini anlatan Demirer, öğretmen ve öğrencilere emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Fuara Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şahin Kılıç, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.