Malazgirt Kaymakamı Demirer, muhtarlarla bir araya geldi

MALAZGİRT, MUŞ (AA) - Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Malazgirt Hükümet Konağında düzenlenen programda Demirer, muhtarların taleplerini dinledi.

Demirer, muhtarlığın, en çok önem verilen müesseselerin başında geldiğini belirtti.

Muhtarların, kurumlar arasında koordinasyonun sağlanmasına katkı sağladığını anlatan Demirer, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız, muhtarlık müessesine çok önem vermektedir. Muhtarlarımız, mahalle ve köylerdeki temsilcimizdir. Sizler vatandaşın talebini, bulunduğunuz yerdeki ihtiyaç sahiplerini, köyünüzün ihtiyaçlarını ve köylerdeki önemli konuları bize ileterek haber dar ediyorsunuz. Bizler de devletimizin imkanlarını vatandaşlarımıza götürüyoruz." diye konuştu.

Programa, İl Genel Meclisi Başkanı Sait Yıldırım, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın Aydın, Emniyet Müdürü Ahmet Doğan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle ve köy muhtarları katıldı.