Köpek yavrularını poşetle aracın bagajına koyan kişiye para cezası

MALATYA (AA) - Malatya'da, 3 köpek yavrusunu poşet içerisinde otomobilinin bagajına koyan kişiye 4 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehir Mezarlığı çevresindeki bir şantiyede bulunan bir kişi, şantiyede 3 köpek yavrusunun poşetlere konularak otomobilin bagajına yerleştirildiğini fark etti.

Bu kişi çektiği videoyu Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerine ulaştırarak şikayetçi oldu.

Bunun üzerine araştırma başlatan ekipler, şantiye çevresinde yaptığı çalışmada 2 köpeğe ulaştı.

Görüntülerdeki kişiye 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunun 14 maddesi gereğince "Hayvanlara işkence yapmak veya acımasız ve zalimce muamelede bulunmak" suçundan 4 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

Konuyla ilgili yapılan şikayet doğrultusunda olayla ilgili soruşturma başlatıldı.