Malatya'da çapa motoru devrildi: 1 ölü
Malatya'da çapa motorunun şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
MALATYA (İHA) - Malatya'da çapa motorunun şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Hekimhan ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde çapa motorunun direksiyon hakimiyetini kaybeden Mehmet Alıcı (73), kontrolden çıkan araç ile 5 metrelik şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybetti. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Mehmet Alıcı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. - MALATYA
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