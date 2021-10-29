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MALATYA'DA 29 EKİM COŞKUSU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü, Malatya'da düzenlenen törenle kutlandı.

MALATYA (DHA) - TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü, Malatya'da düzenlenen törenle kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 98'inci yılı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Malatya'da düzenlenen törenle kutlandı. 15 Temmuz Millet Meydanı'nda valilik önünde yapılan törene Malatya Valisi Aydın Baruş, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Vali Aydın Baruş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98 inci yıldönümüne erişmenin coşku ve sevincini hep birlikte yaşadığını belirterek, Cumhuriyet Bayramını kutladı.

MALATYA'DA 29 EKİM COŞKUSU

MALATYA'DA 29 EKİM COŞKUSU

MALATYA'DA 29 EKİM COŞKUSU

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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